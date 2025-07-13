Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. США победили Нидерланды, Венгрия обыграла Японию, другие результаты

Венгрия обыграла Японию, США – Нидерланды на женском ЧМ по водному поло.

13 июля в Сингапуре прошли вторые матчи группового этапа.

Чемпионат мира по водному поло

Сингапур

Женщины

Групповой этап

Группа A

Австралия – Италия – 19:15 (4:3, 4:2, 6:4, 5:6)

Новая Зеландия – Сингапур – 22:7 (8:2, 5:1, 3:2, 6:2)

Положение в группе: Австралия – 6 очков (2 матча), Новая Зеландия – 3 (2), Италия – 3 (2), Сингапур – 0 (2).

Группа B

Китай – Аргентина – 29:9 (9:4, 6:1, 6:1, 8:3)

Нидерланды – США – 9:11 (2:3, 3:4, 1:2, 3:2)

Положение в группе: США – 6 (2), Нидерланды – 3 (2), Китай – 3 (1), Аргентина – 0 (2).

Группа C

Венгрия – Япония – 33:13 (8:3, 8:2, 9:3, 8:5)

Хорватия – Греция – 7:31 (1:9, 4:7, 1:7, 1:8)

Положение в группе: Венгрия – 6 (2), Греция – 3 (2), Япония – 3 (2), Хорватия – 0 (2).

Группа D

Великобритания – ЮАР – 12:3 (6:0, 2:2, 4:1, 1:0)

Испания – Франция – 23:6 (6:3, 5:2, 6:0, 6:1)

Положение в группе: Испания – 6 (2), Великобритания – 6 (2), Франция – 0 (2), ЮАР – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп выходят напрямую в 1/4 финала, а занявшие второе и третье места команды – в 1/8 финала.