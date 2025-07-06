Светлана Журова: «На ЧМ по водным видам возможны провокации в адрес наших спортсменов. Не будут пожимать руку, фотографироваться вместе – это на их совести»

Журова считает, что на ЧМ по водным видам возможны провокации в адрес россиян.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. В соревнованиях примут участие около 100 нейтральных спортсменов из России и Беларуси.

«На чемпионате мира по водным видам вполне возможны провокации в адрес наших спортсменов. Очевидно, что какие-то страны не будут пожимать руку нашим, фотографироваться вместе. Это будет на их совести.

Но я не думаю, что у Украины будет много союзников, которые будут поддерживать акции протеста против российских спортсменов. В плане безопасности у наших ребят все будет в порядке, переживать на этот счет не стоит.

Главное, чтобы наши спортсмены достойно выступили, а мы порадуемся за их успехи. World Aquatics – нормальная организация, которая допускает сильнейших, а не выборочно, как другие федерации», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.