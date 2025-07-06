Пустовалов и Кансо победили в смешанных синхронных прыжках в воду с вышки на турнире в Италии, другие результаты
Российские прыгуны в воду Пустовалов и Кансо победили на турнире в Италии.
Марк Пустовалов и Елизавета Кансо заняли первое место в смешанных синхронных прыжках в воду с вышки на соревнованиях в итальянском Больцано, набрав 275,10 балла.
Также Кансо, Пустовалов, Александр Черепахин и Виктория Фролова стали третьими в смешанных командных соревнованиях с результатом 342,55 балла.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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