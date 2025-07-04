Королева и Фролова стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на турнире в Италии, у Кансо – бронза на вышке

Российские прыгуны в воду взяли две медали в первый день турнира в Италии.

Соревнования проходят в итальянском Больцано. Елизавета Кансо стала бронзовым призером в прыжках в воду с вышки. Виталия Королева и Виктория Фролова заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.