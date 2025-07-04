Королева и Фролова стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на турнире в Италии, у Кансо – бронза на вышке
Российские прыгуны в воду взяли две медали в первый день турнира в Италии.
Соревнования проходят в итальянском Больцано. Елизавета Кансо стала бронзовым призером в прыжках в воду с вышки.
Виталия Королева и Виктория Фролова заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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