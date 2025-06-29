Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Кудрявцев и Хайле Мариам взяли медали на вышке, Казанцева – на трехметровом трамплине
Россияне взяли серебро и бронзу в прыжках в воду с вышки на юниорском ЧЕ.
Соревнования проходят в Афинах. Россияне выступают в нейтральном статусе.
Прыжки в воду
Чемпионат Европы среди юниоров
Афины
Юниоры
Вышка
1. Оле Йоханнес Рознер (Германия) – 561,95
2. Никита Кудрявцев (Россия) – 560,15
3. Тимур Хайле Мариам (Россия) – 525,30
Юниорки
Трамплин, 3 м
1. Диана Карнафель (Украина) – 430,50
2. Джорджия де Санктис (Италия) – 423,30
3. Виктория Казанцева (Россия) – 421,05
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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