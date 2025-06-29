Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Кудрявцев и Хайле Мариам взяли медали на вышке, Казанцева – на трехметровом трамплине

Россияне взяли серебро и бронзу в прыжках в воду с вышки на юниорском ЧЕ.

Соревнования проходят в Афинах. Россияне выступают в нейтральном статусе. Прыжки в воду Чемпионат Европы среди юниоров Афины Юниоры Вышка 1. Оле Йоханнес Рознер (Германия) – 561,95 2. Никита Кудрявцев (Россия) – 560,15 3. Тимур Хайле Мариам (Россия) – 525,30 Юниорки Трамплин, 3 м 1. Диана Карнафель (Украина) – 430,50 2. Джорджия де Санктис (Италия) – 423,30 3. Виктория Казанцева (Россия) – 421,05