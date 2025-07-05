Олимпийская чемпионка Пенни Олексяк снялась с ЧМ-2025 из-за возможного нарушения антидопинговых правил

Олексяк снялась с ЧМ-2025 из-за возможного нарушения антидопинговых правил.

Об этом канадская пловчиха сообщила в соцсети.

«Хочу подтвердить, что я фигурирую в деле о контроле местонахождения, которое пока находится на предварительной стадии.

Я хочу подчеркнуть, что дело не связано с употреблением запрещенных веществ, он касается того, корректно ли я подавала информацию (о местонахождении).

Из уважения к федерации, спортсменам и чистому спорту я решила не участвовать в чемпионате мира 2025 года.

Я всегда была и остаюсь чистой спортсменкой и на данный момент не буду давать дальнейших комментариев», — написала Олексяк.

Пенни Олексяк 25 лет, она является олимпийской чемпионкой Рио-2016, двукратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером Олимпийских игр по плаванию.