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Лифинцев и Корнев победили на соревнованиях Sette Colli в Италии, Самусенко и Кожакин стали вторыми

Российские пловцы Лифинцев и Корнев победили на турнире Sette Colli в Риме.

Лифинцев стал первым на дистанции 50 м на спине с результатом 24,78. Вторым финишировал еще один россиянин Павел Самусенко (24,85).

Егор Корнев взял золото на 100 м вольным стилем с результатом 47,60, а Иван Кожакин стал серебряным призером на 50 м брассом (26,59).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Павел Самусенко
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