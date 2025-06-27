Лифинцев и Корнев победили на соревнованиях Sette Colli в Италии, Самусенко и Кожакин стали вторыми

Российские пловцы Лифинцев и Корнев победили на турнире Sette Colli в Риме.

Лифинцев стал первым на дистанции 50 м на спине с результатом 24,78. Вторым финишировал еще один россиянин Павел Самусенко (24,85).

Егор Корнев взял золото на 100 м вольным стилем с результатом 47,60, а Иван Кожакин стал серебряным призером на 50 м брассом (26,59).