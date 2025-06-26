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Фесиков об участии российских пловцов в турнире Sette Colli в Риме: «Это политический момент. Сейчас период своеобразной оттепели, который очень важен»

Фесиков высказался об участии российских пловцов в турнире Sette Colli в Италии.

Российские пловцы Мирон Лифинцев и Егор Корнев взяли золото на этих соревнованиях, Иван Кожакин завоевал серебро, Андрей Минаков – бронзу. 

«Все понимают важность соревнований, важность тех или иных стартов. Альтернатива нашему финалу Кубка страны – «Семь холмов» в Риме – это очень важный момент, важный аспект, не могли пропустить совсем эти соревнования.

В том числе это и политический момент, Европа для нас давно была закрыта, а сейчас период своеобразной оттепели, он очень важен, и наши спортсмены должны появляться и там, должны всегда общаться, быть на виду, быть в коммуникации с мировыми звездами – будь это Италия или другие страны.

Так рождается результат, интересно смотреть на параллель между финалом Кубка России и турниром в Риме. После чего все сборные будут сужаться и готовиться к ЧМ», – сказал спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoСергей Фесиков
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плавание
logoАндрей Минаков
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Иван Кожакин
Sette Colli
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