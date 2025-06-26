Лифинцев и Корнев победили на соревнованиях Sette Colli в Италии, Корнев и Кожакин взяли серебро, Минаков – бронзу

Российские пловцы Лифинцев и Корнев взяли золото на турнире Sette Colli.

Соревнования проходят в Риме. Мирон Лифинцев победил на дистанции 100 м на спине с результатом 53,23, опередив олимпийского чемпиона итальянца Томаса Чеккона (53,31).

Егор Корнев одержал победу на 50 м вольным стилем с результатом 21,58.

Иван Кожакин стал серебряным призером на дистанции 100 м брассом (59,17), а Андрей Минаков завоевал бронзу на 100 м баттерфляем (51,61). Турнир завершится 28 июня.