Лифинцев и Корнев победили на соревнованиях Sette Colli в Италии, Корнев и Кожакин взяли серебро, Минаков – бронзу
Российские пловцы Лифинцев и Корнев взяли золото на турнире Sette Colli.
Соревнования проходят в Риме. Мирон Лифинцев победил на дистанции 100 м на спине с результатом 53,23, опередив олимпийского чемпиона итальянца Томаса Чеккона (53,31).
Егор Корнев одержал победу на 50 м вольным стилем с результатом 21,58.
Иван Кожакин стал серебряным призером на дистанции 100 м брассом (59,17), а Андрей Минаков завоевал бронзу на 100 м баттерфляем (51,61). Турнир завершится 28 июня.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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