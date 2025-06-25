Савенко об участии на ЧМ-2025: «Мне не страшно, я, наоборот, воодушевлен. Буду стараться свои цели реализовать»

Пловец Савенко поделился ожиданиями от чемпионата мира-2025 в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа.

— Дебютный чемпионат мира на длинной воде. Не страшно?

— Мне не страшно, я, наоборот, воодушевлен. Я думал, что буду нервничать перед Будапештом (ЧМ-2024 на короткой воде – Спортс’‘) тогда, но и этого не было. Я просто был в восторге от того, что выхожу на соревнования такого масштаба. Буду стараться свои цели реализовать, показать тот максимум, к которому готовился все эти годы.

— Так далеко в Азию уже летали?

— На отдых с родителями в Таиланд.

— Когда пошли смотреть достопримечательности?

— Сразу! У меня активная мама, всегда старается подтянуть нас на какую‑то движуху. Мы с папой более расслабленные ребята, но она сказала — нет, едем на экскурсию, – рассказал Дмитрий Савенко.