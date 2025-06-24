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  • Плавание. Кубок России. Чикунова, Пригода, Клепикова одержали победы, Шевляков установил рекорд страны на 100 м баттерфляем, другие результаты
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Плавание. Кубок России. Чикунова, Пригода, Клепикова одержали победы, Шевляков установил рекорд страны на 100 м баттерфляем, другие результаты

Роман Шевляков установил рекорд России в финале Кубка России по плаванию.

Сегодня в Казани проходит второй день соревнований. 

Плавание

Финал Кубка России

Казань

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков – 50,70 (рекорд страны)

2. Михаил Вековищев – 51,40

3. Андрей Волков – 52,16

400 м, вольный стиль

1. Даниил Шаталов – 3.50,21

2. Роман Котов – 3.51,30

3. Николай Колесников – 3.51,69

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.09,77

2. Михаил Доринов – 2.09,86

3. Александр Жигалов – 2.10,27

50 м, спина

1. Ян Шапкин – 25,09

2. Егор Юрченко – 25,19

3. Лев Мажура – 25,47

4x200 м, вольный стиль

1. Москва-1 (Михаил Довгалюк, Николай Колесников, Петр Жихарев, Даниил Шаталов) – 7.15,19

2. Самарская область (Дмитрий Жаворонков, Александр Кудашев, Савелий Вишняков, Кирилл Зиновьев) – 7.17,04

3. Санкт-Петербург-1 (Роман Котов, Александр Щеголев, Алексей Павлов, Александр Аксеновских) – 7.17,70

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Дарья Клепикова – 57,35

2. Светлана Чимрова – 58,17

3. Полина Малахова – 58,59

400 м, вольный стиль

1. Арина Пантина – 4.12,67

2. Елизавета Козубовская – 4.14,30

3. Анастасия Саратова – 4.17,55

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.22,70

2. Екатерина Ерешко – 2.29,30

3. Анастасия Захарова – 2.32,69

50 м, спина

1. Алина Гайфутдинова – 27,64

2. Рената Гайнуллина – 28,72

3. Арина Хитева – 28,77

4x200 м, вольный стиль

1. Воронежская область (Александра Цветковская, Анастасия Маркова, Дарья Клепикова, Анастасия Саратова)

2. Санкт-Петербург-1 (Ирина Звягинцева, Милана Степанова, Дарья Сурушкина, Яна Шакирова)

3. Санкт-Петербург-2 (Александра Хайлова, Ева Колпак, Вероника Титова, Анастасия Валле)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoДарья Клепикова
Анастасия Маркова
Михаил Вековищев
Александр Аксеновских
Рената Гайнуллина
Даниил Шаталов
Егор Юрченко
logoСветлана Чимрова
Арина Пантина
Роман Шевляков
logoКирилл Пригода
Дмитрий Жаворонков
Дарья Сурушкина
logoЕвгения Чикунова
Александра Хайлова
Кубок России
Яна Шакирова
Арина Хитева
плавание
Алина Гайфутдинова
Петр Жихарев
Роман Котов
logoсборная России жен
Александра Цветковская
Николай Колесников
Михаил Довгалюк
Михаил Доринов
Милана Степанова
Анастасия Саратова
logoсборная России
Александр Щеголев
Александр Кудашев
Александр Жигалов
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