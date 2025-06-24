Плавание. Кубок России. Чикунова, Пригода, Клепикова одержали победы, Шевляков установил рекорд страны на 100 м баттерфляем, другие результаты

Роман Шевляков установил рекорд России в финале Кубка России по плаванию.

Сегодня в Казани проходит второй день соревнований.

Плавание

Финал Кубка России

Казань

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков – 50,70 (рекорд страны)

2. Михаил Вековищев – 51,40

3. Андрей Волков – 52,16

400 м, вольный стиль

1. Даниил Шаталов – 3.50,21

2. Роман Котов – 3.51,30

3. Николай Колесников – 3.51,69

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.09,77

2. Михаил Доринов – 2.09,86

3. Александр Жигалов – 2.10,27

50 м, спина

1. Ян Шапкин – 25,09

2. Егор Юрченко – 25,19

3. Лев Мажура – 25,47

4x200 м, вольный стиль

1. Москва-1 (Михаил Довгалюк, Николай Колесников, Петр Жихарев, Даниил Шаталов) – 7.15,19

2. Самарская область (Дмитрий Жаворонков, Александр Кудашев, Савелий Вишняков, Кирилл Зиновьев) – 7.17,04

3. Санкт-Петербург-1 (Роман Котов, Александр Щеголев, Алексей Павлов, Александр Аксеновских) – 7.17,70

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Дарья Клепикова – 57,35

2. Светлана Чимрова – 58,17

3. Полина Малахова – 58,59

400 м, вольный стиль

1. Арина Пантина – 4.12,67

2. Елизавета Козубовская – 4.14,30

3. Анастасия Саратова – 4.17,55

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.22,70

2. Екатерина Ерешко – 2.29,30

3. Анастасия Захарова – 2.32,69

50 м, спина

1. Алина Гайфутдинова – 27,64

2. Рената Гайнуллина – 28,72

3. Арина Хитева – 28,77

4x200 м, вольный стиль

1. Воронежская область (Александра Цветковская, Анастасия Маркова, Дарья Клепикова, Анастасия Саратова)

2. Санкт-Петербург-1 (Ирина Звягинцева, Милана Степанова, Дарья Сурушкина, Яна Шакирова)

3. Санкт-Петербург-2 (Александра Хайлова, Ева Колпак, Вероника Титова, Анастасия Валле)