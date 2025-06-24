Плавание. Кубок России. Чикунова, Пригода, Клепикова одержали победы, Шевляков установил рекорд страны на 100 м баттерфляем, другие результаты
Сегодня в Казани проходит второй день соревнований.
Плавание
Финал Кубка России
Казань
Мужчины
100 м, баттерфляй
1. Роман Шевляков – 50,70 (рекорд страны)
2. Михаил Вековищев – 51,40
3. Андрей Волков – 52,16
400 м, вольный стиль
1. Даниил Шаталов – 3.50,21
2. Роман Котов – 3.51,30
3. Николай Колесников – 3.51,69
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.09,77
2. Михаил Доринов – 2.09,86
3. Александр Жигалов – 2.10,27
50 м, спина
1. Ян Шапкин – 25,09
2. Егор Юрченко – 25,19
3. Лев Мажура – 25,47
4x200 м, вольный стиль
1. Москва-1 (Михаил Довгалюк, Николай Колесников, Петр Жихарев, Даниил Шаталов) – 7.15,19
2. Самарская область (Дмитрий Жаворонков, Александр Кудашев, Савелий Вишняков, Кирилл Зиновьев) – 7.17,04
3. Санкт-Петербург-1 (Роман Котов, Александр Щеголев, Алексей Павлов, Александр Аксеновских) – 7.17,70
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Дарья Клепикова – 57,35
2. Светлана Чимрова – 58,17
3. Полина Малахова – 58,59
400 м, вольный стиль
1. Арина Пантина – 4.12,67
2. Елизавета Козубовская – 4.14,30
3. Анастасия Саратова – 4.17,55
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.22,70
2. Екатерина Ерешко – 2.29,30
3. Анастасия Захарова – 2.32,69
50 м, спина
1. Алина Гайфутдинова – 27,64
2. Рената Гайнуллина – 28,72
3. Арина Хитева – 28,77
4x200 м, вольный стиль
1. Воронежская область (Александра Цветковская, Анастасия Маркова, Дарья Клепикова, Анастасия Саратова)
2. Санкт-Петербург-1 (Ирина Звягинцева, Милана Степанова, Дарья Сурушкина, Яна Шакирова)
3. Санкт-Петербург-2 (Александра Хайлова, Ева Колпак, Вероника Титова, Анастасия Валле)