Евгения Чикунова: «По ощущениям я далеко от пика, все-таки под нагрузкой. Верим и надеемся, что пик будет в Сингапуре»

Евгения Чикунова назвала главных соперниц на ЧМ-2025 в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа.

Чикунова одержала три победы в финале Кубка России по плаванию.

«По соперницам — в первую очередь Кейт Дугласс, еще одна американка Гретхен Уолш и британка Ангарад Эванс. Поэтому конкуренция на чемпионате мира ожидается крайне серьезная.

По ощущениям я далеко от пика, все-таки под нагрузкой, не разгружалась, как плавала большой объем работы, так и продолжала плавать вплоть до первых дней старта. Верим и надеемся, что пик будет в Сингапуре», – рассказала Чикунова.