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Кудашев о российских пловцах на ЧМ в Сингапуре: «Буду болеть за ребят. Все знают, откуда они приехали, несмотря на нейтральный статус»

Александр Кудашев рассказал, что будет болеть за российских пловцов на ЧМ.

Кудашев победил на дистанции 200 м баттерфляем в финале Кубка России в Казани.

«До допуска на международные старты финал Кубка России был яркой точкой сезона. Сейчас это не точка, хоть и не отобрался, Кубок все равно воспринимается как проходящий старт. По факту для меня это все равно последний старт на длинной воде в году, но я его так уже не воспринимаю. Очень спокойно относился к старту, ехал с мыслью, что проплыву как проплыву, на что готов – на то готов.

Провел работу с диетологом, перестроил тренировки, я бы даже не удивился регрессу. Когда меняешь свой тренировочный план, никто не знает, что получится в итоге. Видим прогресс. Соревнования финальные, но отношение к ним было как у тех, кто едет в Сингапур, как к проходящему старту.

Рад за тех, кто летит, я возрастной спортсмен, выхожу на бортик, и меня отцом называют, но я со всеми хорошо общаюсь, со всей командой. За всех персонально рад, с удовольствием буду смотреть по телевизору со всей семьей за ними, болеть за ребят, надеюсь, они покажут свои лучшие секунды. Все знают, откуда они приехали, несмотря даже на формально нейтральный статус», – сказал Кудашев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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