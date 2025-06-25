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Ковентри может разъяснить позицию по допуску россиян на пресс-конференции после заседания исполкома МОК 26 июня

Ковентри может разъяснить позицию по допуску россиян на пресс-конференции.

23 июня Кирсти Ковентри официально вступила в должность главы Международного олимпийского комитета (МОК).

– Когда новый президент МОК Ковентри выскажет свою позицию по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования?

– После заседания исполнительного совета МОК в четверг состоится традиционная пресс‑конференция. Это возможность задать вопросы по любой теме, связанной с олимпийским движением, – сообщили в МОК.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
отстранение и возвращение России
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