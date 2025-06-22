Прыжки в воду. Чемпионат России. Ильиных победила на трехметровом трамплине, Терновой – на вышке
Кристина Ильиных победила трехметровом трамплине на ЧР по прыжкам в воду.
Прыжки в воду
Чемпионат России
Екатеринбург
Женщины
Трамплин, 3 м
1. Кристина Ильиных – 358,10
2. Елизавета Кузина – 345,90
3. Виталия Королева – 312,75
Мужчины
Вышка, 10 м
1. Руслан Терновой – 532,80
2. Никита Шлейхер – 499,35
3. Роман Ларин – 490,55
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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