Прыжки в воду. Чемпионат России. Шлейхер победил на трехметровом трамплине, Тимошинина – на вышке

На чемпионате России по прыжкам в воду разыграли еще два комплекта наград.

21 июня в Екатеринбурге прошел очередной соревновательный день. Прыжки в воду Чемпионат России Екатеринбург Мужчины, трамплин 3 м 1. Никита Шлейхер – 447,70 2. Илья Молчанов – 447,15 3. Геннадий Фокин – 443,20 Женщины, вышка 10 м 1. Юлия Тимошинина – 326,10 2. Елизавета Кансо – 314,85 3. Василиса Шуренкова – 300,80