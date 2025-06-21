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Прыжки в воду. Чемпионат России. Шлейхер победил на трехметровом трамплине, Тимошинина – на вышке

На чемпионате России по прыжкам в воду разыграли еще два комплекта наград.

21 июня в Екатеринбурге прошел очередной соревновательный день. 

Прыжки в воду

Чемпионат России

Екатеринбург

Мужчины, трамплин 3 м

1. Никита Шлейхер – 447,70

2. Илья Молчанов – 447,15

3. Геннадий Фокин – 443,20

Женщины, вышка 10 м

1. Юлия Тимошинина – 326,10

2. Елизавета Кансо – 314,85

3. Василиса Шуренкова – 300,80

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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Илья Молчанов
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Елизавета Кансо
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logoсборная России (прыжки в воду)
Геннадий Фокин
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