Прыжки в воду. Чемпионат России. Шлейхер победил на трехметровом трамплине, Тимошинина – на вышке
На чемпионате России по прыжкам в воду разыграли еще два комплекта наград.
21 июня в Екатеринбурге прошел очередной соревновательный день.
Прыжки в воду
Чемпионат России
Екатеринбург
Мужчины, трамплин 3 м
1. Никита Шлейхер – 447,70
2. Илья Молчанов – 447,15
3. Геннадий Фокин – 443,20
Женщины, вышка 10 м
1. Юлия Тимошинина – 326,10
2. Елизавета Кансо – 314,85
3. Василиса Шуренкова – 300,80
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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