Прыжки в воду. Чемпионат России. Ильиных и Кузина, Терновой и Шлейхер победили в синхронных прыжках
На чемпионате России по прыжкам в воду разыграли еще три комплекта наград.
20 июня в Екатеринбурге прошел очередной соревновательный день.
Прыжки в воду
Екатеринбург
Женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки
1. Кристина Ильиных – Елизавета Кузина – 300,30
2. Мария Полякова – Виталия Королева – 270,60
3. Виктория Фролова – Эрика Сазонова –259,86
Мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки
1. Руслан Терновой – Никита Шлейхер – 442,74
2. Роман Ларин – Никита Кудрявцев – 427,59
3. Аркадий Айдаров – Сандро Рогава – 391,14
Микст, трамплин 3 м, синхронные прыжки
1. Елизавета Кузина - Илья Молчанов – 302,52
2. Виталия Королева – Григорий Иванов – 296,40
3. Кристина Ильиных – Аркадий Айдаров – 270,39
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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