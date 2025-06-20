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Прыжки в воду. Чемпионат России. Ильиных и Кузина, Терновой и Шлейхер победили в синхронных прыжках

На чемпионате России по прыжкам в воду разыграли еще три комплекта наград.

20 июня в Екатеринбурге прошел очередной соревновательный день.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Екатеринбург

Женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки

1. Кристина Ильиных – Елизавета Кузина – 300,30

2. Мария Полякова – Виталия Королева – 270,60

3. Виктория Фролова – Эрика Сазонова –259,86

Мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки

1. Руслан Терновой – Никита Шлейхер – 442,74

2. Роман Ларин – Никита Кудрявцев – 427,59

3. Аркадий Айдаров – Сандро Рогава – 391,14

Микст, трамплин 3 м, синхронные прыжки

1. Елизавета Кузина - Илья Молчанов – 302,52

2. Виталия Королева – Григорий Иванов – 296,40

3. Кристина Ильиных – Аркадий Айдаров – 270,39

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Сандро Рогава
чемпионат России
Виталия Королева
прыжки в воду
Аркадий Айдаров
Руслан Терновой
logoНикита Шлейхер
logoКристина Ильиных
Виктория Фролова
Елизавета Кузина
Мария Полякова
logoсборная России (прыжки в воду)
Роман Ларин
сборная России жен (прыжки в воду)
Илья Молчанов
Григорий Иванов
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