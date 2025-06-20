Прыжки в воду. Чемпионат России. Ильиных и Кузина, Терновой и Шлейхер победили в синхронных прыжках

На чемпионате России по прыжкам в воду разыграли еще три комплекта наград.

20 июня в Екатеринбурге прошел очередной соревновательный день. Прыжки в воду Чемпионат России Екатеринбург Женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки 1. Кристина Ильиных – Елизавета Кузина – 300,30 2. Мария Полякова – Виталия Королева – 270,60 3. Виктория Фролова – Эрика Сазонова –259,86 Мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки 1. Руслан Терновой – Никита Шлейхер – 442,74 2. Роман Ларин – Никита Кудрявцев – 427,59 3. Аркадий Айдаров – Сандро Рогава – 391,14 Микст, трамплин 3 м, синхронные прыжки 1. Елизавета Кузина - Илья Молчанов – 302,52 2. Виталия Королева – Григорий Иванов – 296,40 3. Кристина Ильиных – Аркадий Айдаров – 270,39