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Прыгун в воду Кузнецов пропустит чемпионат мира из-за травмы колена

Прыгун в воду Евгений Кузнецов не выступит на чемпионате мира из-за травмы.

С 17 по 22 июня в Екатеринбурге пройдет чемпионат России по прыжкам в воду, с 11 июля по 3 августа в Сингапуре состоится чемпионат мира по водным видам спорта. 

— Чемпионат России пропускаю, все из‑за колена. Во вторник у меня будет операция.

— Чемпионат мира пропускаешь тоже?

— Да. Получается, что так, — сказал призер Игр-2012 в прыжках в воду Кузнецов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная России (прыжки в воду)
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