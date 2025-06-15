Прыгун в воду Кузнецов пропустит чемпионат мира из-за травмы колена
Прыгун в воду Евгений Кузнецов не выступит на чемпионате мира из-за травмы.
С 17 по 22 июня в Екатеринбурге пройдет чемпионат России по прыжкам в воду, с 11 июля по 3 августа в Сингапуре состоится чемпионат мира по водным видам спорта.
— Чемпионат России пропускаю, все из‑за колена. Во вторник у меня будет операция.
— Чемпионат мира пропускаешь тоже?
— Да. Получается, что так, — сказал призер Игр-2012 в прыжках в воду Кузнецов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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