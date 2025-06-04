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«На чемпионате мира в Сингапуре вполне можем побороться за три, а то и четыре медали». Гальперин о прыжках в воду

Глеб Гальперин оценил шансы российских прыгунов в воду на чемпионате мира.

ЧМ по водным видам спорта пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Россияне смогут выступить там в нейтральном статусе.

– Этот год дал российским прыгунам возможность выступить сразу в нескольких международных турнирах, включая Суперфинал Кубка мира в Китае. Каковы общие впечатления?

– Еще до того, как нас выпустили на международную арену, я смотрел Олимпиаду, чемпионаты мира, отмечал для себя, в каких странах произошла смена поколений, какие появились новые имена. Например, на Кубке мира мне очень понравилась женская вышка.

Если раньше на этом снаряде однозначно доминировал Китай, сейчас появились очень сильные молодые мексиканки, австралийки, итальянки, британки, плюс не было еще прыгунов из Северной Кореи, а эта страна всегда способна преподнести сюрприз. Разумеется, я прикидывал, где мы можем оказаться, когда начнем соревноваться с сильнейшими.

– И где же?

– Думаю, на чемпионате мира в Сингапуре вполне можем побороться за три, а то и четыре медали. Прежде всего это все синхронные дисциплины, мужская и женская вышка. Парни на трамплине тоже могут дать бой, но здесь многое зависит от того, в какой форме будет Женя Кузнецов.

– Хотите сказать, что в Кузнецова вы верите больше, чем в Никиту Шлейхера?

– Шлейхер в хорошей форме, в хорошем возрасте, за него я беспокоюсь меньше. А вот Жене надо подойти к чемпионату мира в идеальных кондициях, тогда у них с Никитой будет реальный шанс на медаль. Не забывайте, что на чемпионате мира есть еще такие виды, как микст, командная дисциплина, где тоже можно брать медали, – сказал вице-президент Федерации водных видов спорта России, двукратный чемпион мира по прыжкам в воду Гальперин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
Федерация водных видов спорта России
logoГлеб Гальперин
прыжки в воду
Кубок мира
logoсборная России (прыжки в воду)
logoНикита Шлейхер
logoЕвгений Кузнецов
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
сборная России жен (прыжки в воду)
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