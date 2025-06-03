Призер ЧМ по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев завершил карьеру.

«Пришло время объявить о завершении моей профессиональной карьеры. Безусловно, это непростое решение, которое было обдумано и принято не за один день, но в данный момент оно – правильное. Настала пора делиться опытом.

Для меня было важно закончить путь спортсмена достойно и на высокой ноте, что я и сделал. Оглядываясь назад, не вижу ни одного момента в спорте, о котором я жалел бы, – ведь все, что ни делается, все к лучшему!

Хочу выразить огромную благодарность моей семье, которая всегда поддерживала и помогала мне, всем специалистам, с которыми мне довелось работать, моему тренеру – Анне Анатольевне Тулуповой, чью роль в моей карьере невозможно описать словами. И, конечно, моей жене Валерии – моей самой главной удаче и победе не только в спорте, но и в жизни», – сказал 27-летний спортсмен.

Беляев – серебряный призер чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018 на дистанции 25 км.