Евгений Рылов пропустит финал Кубка России: «Занимаюсь восстановлением»
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов пропустит финальный этап Кубка России в Казани.
Соревнования пройдут с 23 по 26 июня.
«Финал Кубка России пропускаю, занимаюсь восстановлением», – объяснил Рылов.
В апреле по итогам чемпионата страны пловец не отобрался на ЧМ, который летом пройдет в Сингапуре.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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