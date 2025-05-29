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Евгений Рылов пропустит финал Кубка России: «Занимаюсь восстановлением»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов пропустит финальный этап Кубка России в Казани.

Соревнования пройдут с 23 по 26 июня.

«Финал Кубка России пропускаю, занимаюсь восстановлением», – объяснил Рылов.

В апреле по итогам чемпионата страны пловец не отобрался на ЧМ, который летом пройдет в Сингапуре.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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