Мирон Лифинцев: «Короткая вода для меня – дополнение к плаванию. В большой я плаваю гораздо лучше»

Мирон Лифинцев рассказал, почему отдает предпочтение 50‑метровому бассейну.

«Короткая вода для меня – дополнение к плаванию. По моему мнению, плавание – это все‑таки большая вода. Я плаваю здесь гораздо лучше, потому что в короткой воде мне еще предстоит многому научиться, многое поправлять. Большая чаша прощает ошибки», – сказал Лифинцев.

Соревнования по плаванию на чемпионате мира в Сингапуре стартуют 27 июля.