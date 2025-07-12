Мирон Лифинцев: «Короткая вода для меня – дополнение к плаванию. В большой я плаваю гораздо лучше»
Мирон Лифинцев рассказал, почему отдает предпочтение 50‑метровому бассейну.
«Короткая вода для меня – дополнение к плаванию. По моему мнению, плавание – это все‑таки большая вода. Я плаваю здесь гораздо лучше, потому что в короткой воде мне еще предстоит многому научиться, многое поправлять. Большая чаша прощает ошибки», – сказал Лифинцев.
Соревнования по плаванию на чемпионате мира в Сингапуре стартуют 27 июля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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