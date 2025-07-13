Ефимова о ЧМ: «Обязательно буду смотреть не только плавание, но и все остальные виды. Очень рада, что мы наконец вернулись на такой высокий уровень»

Юлия Ефимова назвала большим событием возвращение россиян на чемпионат мира.

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре пройдет ЧМ по водным видам спорта. Россияне выступят в нейтральном статусе.

«Очень рада, что мы наконец вернулись на такой высокий уровень. Обязательно буду смотреть не только плавание, но и все остальные виды. Буду болеть за наших. Это большое событие», – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова .

Сама Ефимова ранее не смогла отобраться на соревнования.

«Уже привычно, что я пропускаю чемпионат мира, потому что я несколько лет была вне гонки. Поэтому я уже и забыла, что пыталась на него отобраться», – отметила Ефимова.

Россия возвращается на водный ЧМ спустя 6 лет: без Ефимовой и Рылова, но с шансами на золото