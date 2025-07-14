Дмитрий Губерниев: «Хоть Чикунова и стоит высоко в рейтинге, но не выглядит фаворитом ЧМ номер один»
Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от чемпионата мира по водным видам спорта.
«Сейчас ситуация в плавании будет сильно отличаться от того, что мы видели в коротком бассейне. Медалей будет значительно меньше. Если мы где‑то победим, то это будет огромная радость и счастье. Нужно отдавать себе в этом отчет. Евгения Чикунова столкнется в ожесточенным сопротивлением. Хоть Чикунова и стоит высоко в рейтинге, но не выглядит фаворитом номер один.
Мы посмотрим, как будет готов Климент Колесников. Понятно, что он будет бороться за золото. Нужно понимать, что мы выиграем несколько золотых медалей, но мы не должны себя наполнять сверхожиданиями. У синхронисток совсем молодая команда. Там новые правила, новое судейство», – рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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