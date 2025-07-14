Дмитрий Губерниев: «Хоть Чикунова и стоит высоко в рейтинге, но не выглядит фаворитом ЧМ номер один»

Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от чемпионата мира по водным видам спорта.

«Сейчас ситуация в плавании будет сильно отличаться от того, что мы видели в коротком бассейне. Медалей будет значительно меньше. Если мы где‑то победим, то это будет огромная радость и счастье. Нужно отдавать себе в этом отчет. Евгения Чикунова столкнется в ожесточенным сопротивлением. Хоть Чикунова и стоит высоко в рейтинге, но не выглядит фаворитом номер один.

Мы посмотрим, как будет готов Климент Колесников . Понятно, что он будет бороться за золото. Нужно понимать, что мы выиграем несколько золотых медалей, но мы не должны себя наполнять сверхожиданиями. У синхронисток совсем молодая команда. Там новые правила, новое судейство», – рассказал комментатор Дмитрий Губерниев .