Губерниев о запретах россиянам на ЧМ по водным видам: «Главное, что спортсмены могут выступать. Медаль – лучшая публикация российского флага»

Губерниев высказался о запретах российским спортсменам на ЧМ по водным видам.

Россиянам во время чемпионата мира нельзя публиковать в соцсетях флаг своей страны, а также высказываться о конфликтах между странами.

Соревнования стартовали в Сингапуре 11 июля. Российские и белорусские атлеты допущены в нейтральном статусе.

«Сейчас достаточно ограничений у российского спорта и конкретно плавания. Самой лучшей публикацией российского флага будет медаль наших спортсменов, о которой мы с удовольствием расскажем.

Я тоже поеду в Сингапур и буду рассказывать об успехах наших спортсменов. Им разрешено давать интервью, это уже здорово. В любом случае какие-то ограничения у наших спортсменов были и будут, к сожалению. Главное, что они имеют возможность выступать, а у нас – показывать.

Благодаря результатам спортсменов и отчасти благодаря работе журналистов все будут прекрасно знать, из какой страны эти люди. Неприятно, конечно, что нельзя использовать российскую символику, но мы это переживем и будем еще сильнее», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

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