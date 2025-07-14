Первые российские участники Универсиады прибудут в Германию 14 июля

Первые российские спортсмены прибудут на Универсиаду в понедельник, 14 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского студенческого спортивного союза.

«В понедельник примерно в 17:00 по местному времени в Дюссельдорфе приземлятся наши фехтовальщики, теннисисты, а также представители тхэквондо и настольного тенниса. Примерно в то же время в Берлин прибудут российские пловцы и прыгуны в воду», – сообщил представитель РССС.

Всемирная летняя Универсиада пройдет с 16 по 27 июля в пяти городах Германии, включая Берлин. В рамках соревнований будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта.

На Универсиаде выступят 48 российских атлетов в нейтральном статусе. Россияне заявлены в академической гребле, дзюдо, стрельбе из лука, фехтовании, плавании, прыжкам в воду, тхэквондо, теннису и настольному теннису.