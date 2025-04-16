Пловец Минаков: «Не думаю, что в США условия в университетском спорте лучше, если сравнивать с теми, которые имеет наша сборная»

Пловец Андрей Минаков сравнил условия в России с университетским спортом США.

Накануне Минаков выиграл чемпионат России в Казани на дистанции 100 метров баттерфляем, установив рекорд страны (50,82 секунды).

– Что мешало показать этот результат, например, в прошлом сезоне?

– В прошлом году я плыл на чемпионате страны 50,86, но затем возникла ситуация, когда старт, к которому подводились как к основному – Игры дружбы – отменили. В этом году все стабильно, есть чемпионат мира, его даты известны, поэтому все пойдет по плану.

– Будет какой-то промежуточный старт, контрольный, где ты сможешь проверить свои возможности?

– Это уже работа на самых высоких скоростях, и она будет проведена непосредственно на пике формы. Поэтому, даже если будут какие-то старты перед ЧМ, на них мы больше будем ставить какие-то локальные задачи.

Подготовка любого спортсмена, особенно спринтера, требует отсутствия каких-либо проблем со здоровьем, это очень важно. Возраст в плавании не играет такой роли, люди и в 38 лет плывут по мировым рекордам, нужно работать и над техникой, и над физическими показателями, в общем-то это единый тренировочный процесс.

– У нас сейчас легкоатлеты уехали в США выступать за университеты, они в хорошем шоке от условий, которые им там обеспечивают. Можешь сравнить условия в плавании?

– Не думаю, что в США условия в университетском спорте лучше, если сравнивать с теми, которые имеет наша сборная. В России с каждым годом становится все лучше, то, что имеют наши спортсмены, не уступает тому, что есть у американцев, – рассказал Минаков, который в 2020 году поступал в Стэнфордский университет.

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