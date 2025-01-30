World Aquatics утвердила рекорды россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде-2024

World Aquatics утвердила рекорды россиян на ЧМ-2024 на короткой воде.

Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«World Aquatics официально утвердила мировые рекорды российских пловцов, установленные на чемпионате мира-2024 (25 м) в Будапеште.

Юношеские рекорды мира Мирона Лифинцева: 22,47 – 50 м на спине, 48,76 – 100 м на спине.

Рекорд мира в мужской комбинированной эстафете 4x100 м: 3:18,68 – Мирон Лифинцев , Кирилл Пригода , Андрей Минаков и Егор Корнев .

Поздравляем наших пловцов с признанием их достижений на международных стартах. Мы гордимся спортсменами, которые несмотря на все обстоятельства, продемонстрировали всему миру свой высокий уровень подготовки и мастерства. Уверен, они еще смогут всех удивить!», – говорится в сообщении федерации за подписью ее главы Дмитрия Мазепина.