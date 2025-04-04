Международная федерация плавания включила чемпионат России-2025 в свой календарь.

Чемпионат России пройдет в Казани с 13 по 19 апреля.

Турнир появился в календаре соревнований на сайте Wotld Aquatics.

Это означает, что теперь ЧР стал официальным отбором на чемпионат мира в Сингапуре, который состоится с 11 июля по 3 августа.