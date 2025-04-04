Международная федерация плавания включила чемпионат России-2025 в свой календарь
Международная федерация плавания включила чемпионат России-2025 в свой календарь.
Чемпионат России пройдет в Казани с 13 по 19 апреля.
Турнир появился в календаре соревнований на сайте Wotld Aquatics.
Это означает, что теперь ЧР стал официальным отбором на чемпионат мира в Сингапуре, который состоится с 11 июля по 3 августа.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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