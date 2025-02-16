Тимошинина, Кузнецов, Кудашев и еще четверо россиян получили нейтральный статус.

World Aquatics обновила списки российских спортсменов, получивших нейтральный статус.

Это прыгуны в воду Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов, а также пловцы Александр Кудашев, Яна Шакирова, Владислав Резниченко, Рената Гайнуллина и Дарья Сурушкина.