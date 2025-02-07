World Aquatics добавила 12 россиян в список нейтральных спортсменов.

В их число вошли выступающие на открытой воде пловцы Яна Курцева, Денис Адеев, Екатерина Сорокина, Маргарита Ершова, Владимир Иванов, Никита Хотько, Софья Колесникова, Полина Козякина, Владислав Утробин, выступающий в бассейне Николай Колесников, а также прыгуны в воду Александр Белевцев и Александр Черепахин.

Все, кроме Адеева, Сорокиной и Колесникова, получили статус для участия в соревнованиях категории невысокого риска, то есть во всех международных турнирах, кроме Кубка мира и чемпионата мира.