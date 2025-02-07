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World Aquatics добавила 12 россиян в список нейтральных спортсменов

World Aquatics добавила 12 россиян в список нейтральных спортсменов.

В их число вошли выступающие на открытой воде пловцы Яна Курцева,  Денис Адеев, Екатерина Сорокина, Маргарита Ершова, Владимир Иванов, Никита Хотько, Софья Колесникова, Полина Козякина, Владислав Утробин, выступающий в бассейне Николай Колесников, а также прыгуны в воду Александр Белевцев и Александр Черепахин.

Все, кроме Адеева, Сорокиной и Колесникова, получили статус для участия в соревнованиях категории невысокого риска, то есть во всех международных турнирах, кроме Кубка мира и чемпионата мира.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
World Aquatics (FINA)
Денис Адеев
logoсборная России
Маргарита Ершова
logoсборная России жен
Николай Колесников
Полина Козякина
Александр Белевцев
Софья Колесникова
прыжки в воду
logoсборная России (прыжки в воду)
Яна Курцева
Александр Черепахин
плавание
Екатерина Сорокина
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