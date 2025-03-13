Чемпионаты России по водным видам спорта будут официальным отбором на ЧМ в Сингапуре

Чемпионаты России по водным видам спорта будут официальным отбором на ЧМ-2025.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

«Хорошие новости в водных видах спорта: World Aquatics приняла на своем исполкоме решение, согласно которому чемпионат России для всех водных видов спорта является официальным отбором на ЧМ в Сингапуре.

Это следствие кропотливой работы на международном треке вице-президента ОКР и главы ФВВСР Дмитрия Мазепина и его управленческой команды», – написал Дегтярев.