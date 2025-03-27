Глава WADA Банька: «Есть страны, где не работает сильная антидопинговая система. Я опять должен упомянуть США»

В WADA заявили о слабостях антидопинговой системы в США.

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался, в частности, о недостатках американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

«Есть еще страны, где не работает сильная антидопинговая система. Я опять должен упомянуть замечательную страну США.

Сам господин Тайгерт (глава USADA, антидопингового агентства США – Спортс’’) в своей речи перед конгрессом заявил, что иностранные спортсмены из плавания, тенниса, гольфа, легкой атлетики, многих других видов спорта приезжают на сборы в США и получают там «допинговые каникулы», потому что в NCAA очень слабая антидопинговая система, нет внесоревновательного контроля, кровяного тестирования, системы местонахождения спортсменов.

Это позиция самого Тайгерта. Я думаю, сейчас ключевое время для USADA решить эту проблему, и мы готовы с нашими партнерами работать совместно. Замечательные американские атлеты заслуживают того, чтобы иметь достойную антидопинговую систему», – заявил Банька после заседания исполкома WADA.

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