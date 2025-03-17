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Юлия Тимошинина: «Для кого-то, может быть, спорт – это только Олимпиада, но для меня это весь путь, весь процесс развития»

Прыгунья в воду Тимошинина заявила, что спорт для нее – не только Олимпиада.

– Как вы настраивали себя сейчас при возвращении на международную арену?

– С точки зрения того, что я продолжаю заниматься любимым делом. И если дают возможность сделать это не только на соревнованиях в нашей стране, а где-то еще, можно этим пользоваться.

– У вас была идея фикс по поводу Олимпийских игр? Вы отпустили ее?

– Думаю, если спросить у всех спортсменов в детстве, какая твоя мечта, они ответят, что хотят выиграть Олимпийские игры. Для кого-то, может быть, спорт – это только Олимпиада, но для меня теперь это весь путь, весь процесс развития. Ты встаешь каждый день, приходишь на тренировку, преодолеваешь себя в работе, тренируешься, устаешь, преодолеваешь преграды на пути к цели.

Так что для меня спорт – это про преодоление, про дисциплину, про какие-то свои возможности. Это и есть наша жизнь, наш путь. Я наслаждаюсь тем, что занимаюсь любимым делом и получаю удовольствие от прыжков в воду, – сказала Юлия Тимошинина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
сборная России жен (прыжки в воду)
logoЮлия Тимошинина
прыжки в воду
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