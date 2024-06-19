Юлия Тимошинина: «Олимпиаду, думаю, посмотрю, но за чемпионатом мира и Мировой серией не следила»

Теги прыжки в воду Париж-2024 Юлия Тимошинина сборная России жен (прыжки в воду) Водные виды

Прыгунья в воду Юлия Тимошинина рассказала, будет ли смотреть Олимпиаду.

– Чемпионат мира смотрели?

– Нет. Если честно, отстранилась я от этого всего. Получаю удовольствие от прыжков, которые делаю. От тренировок, от наших соревнований. Олимпиаду, думаю, посмотрю, но за чемпионатом мира и Мировой серией не следила. Знаю, что хорошо выступала молодая девочка из Великобритании – это то, что появляется в соцсетях, поэтому заметила. Но не более того.

– Дмитрий Саутин сказал, что не знает, пойдет ли «кто-то из нынешнего состава в тренеры, может быть, Тимошинина». Вы себя в тренерстве видите, или это все уже очень сильно надоело?

– Может быть, попробую, большая вероятность, что попробую. Я люблю маленьких детей, но чтобы растить чемпионов, ездить на сборы и соревнования... Может быть, однажды я по этому и затоскую.

– Не было мысли попробовать себя в чем-то другом?

– Мелькали мысли – может, салон красоты открыть например. Но этим нужно заниматься, а пока ты столько лет в одной сфере и с такой занятостью... Это сложно, – сказала Тимошинина.

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