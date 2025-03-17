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Прыгун в воду Кузнецов о турнире в Германии: «Встретили нас с распростертыми объятиями, говорили, что рады нашему допуску. Я был приятно удивлен»

Прыгун в воду Кузнецов рассказал об отношении к россиянам на турнире в Германии.

Российские прыгуны в воду выступили на первом международном старте за три года в немецком Ростоке и завоевали ряд наград. Евгений Кузнецов взял золото в индивидуальных прыжках с трамплина 3 м и в синхронных прыжках с трамплина с Никитой Шлейхером. 

– Мандраж был какой-то?

– Был скорее вопрос, как нас встретят, как к нам отнесутся наши иностранные друзья. И я был приятно удивлен. Встретили нас с распростертыми объятиями, говорили, что рады – нас наконец-то допустили.

– Не подходили, не говорили, что по возвращении вы показываете неплохой уровень?

– Да все подходили, говорили. Первую тренировку провели под аплодисменты. Мы приехали такие эмоционально заряженные, такие фантастические прыжки показывали, что хлопали, мне кажется, только нам, – сказал призер Олимпиады-2012. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЕвгений Кузнецов
прыжки в воду
logoсборная России
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