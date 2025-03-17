Прыгун в воду Кузнецов о турнире в Германии: «Встретили нас с распростертыми объятиями, говорили, что рады нашему допуску. Я был приятно удивлен»
Российские прыгуны в воду выступили на первом международном старте за три года в немецком Ростоке и завоевали ряд наград. Евгений Кузнецов взял золото в индивидуальных прыжках с трамплина 3 м и в синхронных прыжках с трамплина с Никитой Шлейхером.
– Мандраж был какой-то?
– Был скорее вопрос, как нас встретят, как к нам отнесутся наши иностранные друзья. И я был приятно удивлен. Встретили нас с распростертыми объятиями, говорили, что рады – нас наконец-то допустили.
– Не подходили, не говорили, что по возвращении вы показываете неплохой уровень?
– Да все подходили, говорили. Первую тренировку провели под аплодисменты. Мы приехали такие эмоционально заряженные, такие фантастические прыжки показывали, что хлопали, мне кажется, только нам, – сказал призер Олимпиады-2012.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий