«Всегда хотелось продвигать умных успешных женщин, чтобы показать: не только мужчины могут быть лидерами». Шишкина об интервью на своем ютуб-канале

Алла Шишкина объяснила, почему берет интервью только у женщин.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию высказалась, в частности, о своем ютуб-канале «Без воды».

– К себе на интервью «Без воды» вы приглашаете только девушек. И в одном из интервью сказали: «Я такая баба с яйцами, которая продвигает woman’s power (женскую силу – Спортс’’)». Почему такая позиция у вас?

– Возможно, это отпечаток женского коллектива, в котором я всю жизнь находилась, ха-ха. И поскольку в целом повестка много лет и была, и до сих пор остается о том, что мужчины больше зарабатывают на тех же должностях, что и женщины, больше руководящих должностей – у мужчин и так далее. Поэтому всегда хотелось продвигать умных успешных женщин, чтобы показать широкой аудитории, что не только мужчины могут быть такими лидерами, но и женщины.

Хотя очень многие профессионалы и в области журналистики, и из других сфер говорят мне, что, конечно, с точки зрения обмена энергией здорово, когда женщина берет интервью у мужчины, и мужчина берет интервью у женщины. Это как-то логично. И многие мне говорят, что надо приглашать мужчин, они тебе больше расскажут, чем женщины. Но пока придерживаюсь женской линии. Хотя уже целый год у меня есть мысли, что надо пригласить мужчину.

– Кого можете назвать главной женщиной-вдохновителем, на которую вы равняетесь, с которой берете пример в чем-то?

– Наверное, опять Юлию Меньшову назову, потому что я смотрю ее интервью и мне нравится, как она ведет диалог. И в целом какие темы поднимает, потому что она не только интервью берет, у нее есть целый блок «СамоПознание», куда она приглашает психологов. Поскольку я очень много кого смотрю для общего развития, то это не только женщины, но и мужчины. Вот только Меньшову выделю. В остальном – просто беру по чуть-чуть ото всех.

– Вы как-то говорили, что было бы круто написать книгу-бестселлер и получить за нее Пулитцеровскую премию. Что-то продвинулось в этом направлении? Есть идеи для бестселлера?

– Я начала писать. Но пока никак не могу продолжить, потому что, когда были очень сильные эмоции после Олимпийских игр, мне хотелось написать одно, а сейчас мне хочется написать уже совершенно другое. И такое ощущение, что эмоции с течением времени будут трансформироваться.

Вообще, судя даже по моим знакомым авторам, которые уже написали книги, работа над каким-то хорошим произведением не может быть быстрой. Писатели пишут и по несколько лет книгу. Поэтому можно сказать, что я пока не тороплюсь, – рассказала Шишкина .