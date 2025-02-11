Шишкина о тренере: «Покровская и сама не скрывает, что она авторитарный человек. Многое приходилось терпеть, где-то закрывать рот, потому что те, кто не мог терпеть, вылетали из команды»

Алла Шишкина рассказала о жесткости тренировок в синхронном плавании.

Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка (2012, 2016, 2021). Она завершила спортивную карьеру в 2021-м после Игр в Токио.

– Что было сложнее: выдерживать ежедневные десятичасовые тренировки или психологические испытания в сборной?

– Я думаю, что здесь накладывается одно на другое. То есть невозможно же отделить только нагрузку и только психологическое давление. Это все вкупе, и оно накапливается. К концу года мы уже все были очень уставшие и морально, и физически. Обычно к завершению сезона – состояние опустошения, и начинались какие-то ссоры внутри команды просто из-за того, что все устали и друг от друга, и от нагрузки, и от всего вокруг.

– Насколько Татьяна Покровская жесткий тренер, насколько с ней тяжело в работе?

– Все, мне кажется, прекрасно знают, что Татьяна Николаевна – жесткий тренер. Она и сама этого не скрывает и всегда говорит, что она авторитарный человек. Поэтому, конечно, многое приходилось терпеть, много, где-то закрывать рот, потому что те, кто не мог терпеть, вылетали из команды, вот и все.

– Вы большую часть времени проводили на сборах, вдали от семьи, от бывшего мужа. И эта разлука была хуже любых физических нагрузок. Стоят ли все ваши достижения этих страданий, психологических травм и времени, которое вы бы могли провести с близкими?

– Перед Олимпийскими играми в Токио я действительно была на грани того, чтобы все бросить. На тот момент мне казалось, что никакая медаль не стоит этих психологических страданий. Но так как спортивный характер, и ты понимаешь, что очень много лет уже отдано спорту, очень много здоровья и сил. Поэтому, конечно, уйти на финишной прямой, за несколько месяцев до игр, было бы глупо.

В том числе никто из-за этого и не ушел. Все до последнего продержались. Не прошло еще и 10 лет, но уже по прошествии трех лет воспоминания стираются. И вообще наша память так устроена, что мы забываем все плохое. Но я прекрасно понимаю, что этот год перед Токио обрубил во мне все мысли о том, чтобы остаться еще. Этот год меня полностью убедил в том, что держусь до последнего и больше я не буду в синхронном плавании, – рассказала Шишкина.