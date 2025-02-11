  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Шишкина о тренере: «Покровская и сама не скрывает, что она авторитарный человек. Многое приходилось терпеть, где-то закрывать рот, потому что те, кто не мог терпеть, вылетали из команды»
1

Шишкина о тренере: «Покровская и сама не скрывает, что она авторитарный человек. Многое приходилось терпеть, где-то закрывать рот, потому что те, кто не мог терпеть, вылетали из команды»

Алла Шишкина рассказала о жесткости тренировок в синхронном плавании.

Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка (2012, 2016, 2021). Она завершила спортивную карьеру в 2021-м после Игр в Токио.

– Что было сложнее: выдерживать ежедневные десятичасовые тренировки или психологические испытания в сборной?

– Я думаю, что здесь накладывается одно на другое. То есть невозможно же отделить только нагрузку и только психологическое давление. Это все вкупе, и оно накапливается. К концу года мы уже все были очень уставшие и морально, и физически. Обычно к завершению сезона – состояние опустошения, и начинались какие-то ссоры внутри команды просто из-за того, что все устали и друг от друга, и от нагрузки, и от всего вокруг. 

– Насколько Татьяна Покровская жесткий тренер, насколько с ней тяжело в работе?

– Все, мне кажется, прекрасно знают, что Татьяна Николаевна – жесткий тренер. Она и сама этого не скрывает и всегда говорит, что она авторитарный человек. Поэтому, конечно, многое приходилось терпеть, много, где-то закрывать рот, потому что те, кто не мог терпеть, вылетали из команды, вот и все. 

– Вы большую часть времени проводили на сборах, вдали от семьи, от бывшего мужа. И эта разлука была хуже любых физических нагрузок. Стоят ли все ваши достижения этих страданий, психологических травм и времени, которое вы бы могли провести с близкими?

– Перед Олимпийскими играми в Токио я действительно была на грани того, чтобы все бросить. На тот момент мне казалось, что никакая медаль не стоит этих психологических страданий. Но так как спортивный характер, и ты понимаешь, что очень много лет уже отдано спорту, очень много здоровья и сил. Поэтому, конечно, уйти на финишной прямой, за несколько месяцев до игр, было бы глупо.

В том числе никто из-за этого и не ушел. Все до последнего продержались. Не прошло еще и 10 лет, но уже по прошествии трех лет воспоминания стираются. И вообще наша память так устроена, что мы забываем все плохое. Но я прекрасно понимаю, что этот год перед Токио обрубил во мне все мысли о том, чтобы остаться еще. Этот год меня полностью убедил в том, что держусь до последнего и больше я не буду в синхронном плавании, – рассказала Шишкина.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoсборная России (синхронное плавание)
logoАлла Шишкина
синхронное плавание
logoТатьяна Покровская
logoОлимпийская сборная России
logoТокио-2020
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Мамиашвили об Олимпиаде: «Во многих дисциплинах медаль сегодня не так полновесна. Как можно считать себя настоящим чемпионом, если не боролся с сильнейшими?»
1230 июля 2024, 11:47
Светлана Колесниченко: «Я буду смотреть Олимпийские игры. Нас вернут рано или поздно, очень надеюсь на это»
316 июля 2024, 10:16
Покровская об Олимпиаде без российских борцов: «У других спортсменов теряется интерес»
46 июля 2024, 17:15
Рекомендуем
Главные новости
Шишкина о мужчинах в синхронном плавании: «Никогда это не осуждала. Другое дело, что никто из стран на Олимпийских играх так и не решился поставить ни одного в команду»
40 минут назад
World Aquatics добавила 12 россиян в список нейтральных спортсменов
7 февраля, 12:28
Три пловчихи в США подали иск, требуя возместить ущерб после соревнований с трансгендером Томас
326 февраля, 19:18
МОК о призыве Трампа бороться с трансгендерами: «Работая с федерациями, МОК продолжит обсуждать различные темы с соответствующими органами власти»
156 февраля, 16:56
Олимпийский призер Бондарь получил нейтральный статус: «Рад, что World Aquatics сделала это, теперь мотивации будет еще больше»
4 февраля, 13:52
Чимрова о нейтральном статусе: «Cпокойно к этому отношусь. Хорошо, что он есть»
4 февраля, 06:43
Гальперин о судействе на мировых турнирах: «Я бы вообще об этом не думал. Для начала надо вернуться»
4 февраля, 06:28
Пловцы Чимрова, Доринов, Степанов и тренер Чепик получили нейтральный статус
3 февраля, 21:05
World Aquatics утвердила рекорды россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде-2024
130 января, 15:11
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего административно‑тренерского состава сборной России по прыжкам в воду
2129 января, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
516 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября 2024, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября 2024, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября 2024, 09:40
Рекомендуем