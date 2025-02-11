Шишкина о мужчинах в синхронном плавании: «Никогда это не осуждала. Другое дело, что никто из стран на Олимпийских играх так и не решился поставить ни одного в команду»

Алла Шишкина высказалась об отношении к мужчинам в синхронном плавании.

«Я всегда в целом позитивно относилась к тому, что мужчины пришли в наш вид спорта, никогда это не осуждала. Другое дело, что на Олимпийских играх в Париже никто из стран так и не решился поставить ни одного мужчину в команду. Несмотря на то что до этого на чемпионате мира они стояли.

Это говорит о том, что пока никто из мировых тренеров не готов к мужчинам в команде. Все-таки боятся, что они могут подвести. Несмотря на то что сейчас стали сильные мужчины появляться в других странах. Раньше у нас объективно был Александр Мальцев , Билл Мэй, ну, может, еще кто-то один. Сейчас все-таки их побольше.

Но даже наши тренеры, при том что у Александра высокий уровень техники и артистизма, они его не ставят почему-то в групповые программы. Хотя я, честно говоря, этого ждала. Хотя бы на внутренних стартах лично мне было бы очень интересно посмотреть на Александра в составе нашей сборной.

Поэтому не знаю, может быть, мы его увидим хотя бы на наших чемпионатах. Это было бы новшеством. И я думаю, что зрителей бы привлекло, потому что в микст-дуэтах и в соло все Александра уже много раз видели, видели его уровень и понимают, что он, скорее всего, справился бы с групповыми программами, но вот ни разу мы его ещё не увидели в группе», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Шишкина .