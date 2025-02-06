Три пловчихи в США подали иск, требуя возместить ущерб после соревнований с трансгендером Томас

В США подали иск, требуя возместить ущерб после соревнований с трансгендером.

Как сообщает The Harvard Crimson, бывшие пловчихи Пенсильванского университета (UPenn) Грейс Эстабрук, Эллен Холмквист и Марго Качоровски подали в суд на Гарвардский университет, Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA), Лигу плюща (Ivy League), а также на сам UPenn.

Истцы требуют «возместить ущерб за боль, страдания, душевные и эмоциональные переживания, расходы и другие убытки». Девушки утверждают, что их права были нарушены в связи с участием пловчихи-трансгендера Лиа Томас в студенческих соревнованиях Лиги плюща 2022 года. Тогда Томас побеждала в нескольких индивидуальных и командных дисциплинах.

Эстабрук, Холмквист и Качоровски усомнились в том, что Томас подавляла свой тестостерон в течение 36 месяцев, как того требуют правила допуска, и указали на отсутствие какого-либо научного анализа, который мог бы установить, что трансгендерная спортсменка не сохранила «мужское конкурентное преимущество».

Также девушки пожаловались, что в кампусе на территории Гарварда им не предоставляли отдельную ванную комнату.

Иск был подан накануне указа президента США Дональда Трампа, подписавшего запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях в стране.

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