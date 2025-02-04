Гальперин о судействе на мировых турнирах: «Я бы вообще об этом не думал. Для начала надо вернуться»

Гальперин не беспокоится о судействе на мировых турнирах после допуска россиян.

— Прыжки — это вид спорта «на оценку». Готовы ли вы к тому, что возвращение на мировую арену будет болезненным?

— Я бы вообще об этом не думал. Для начала надо вернуться. В нашем виде спорта всегда надо быть сильнее, чтобы вопросов не было. Ничего в этом плане не поменялось. Тут скорее надо говорить о том, что нужно опять привыкать к ритму международных стартов, к их нагрузке, когда в предварительных может прыгать 50 спортсменов. Здесь может возникнуть сложность. Так что я бы думал об этом, а не о судействе.

У нас зачастую предварительные запрыги самые сложные. Между прыжками может быть час, можно забыть, как прыгать. Можем даже вспомнить Тома Дэйли в Рио, когда он не попадал в финал. Так что нервозность по возвращении на международные старты будет. Важно грамотно психологически подойти к возвращению, – рассказал вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Глеб Гальперин .