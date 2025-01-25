Моисеева покинула пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду. Ее заменит Феоктистова
Светлана Моисеева ушла с поста главного тренера сборной России по прыжкам в воду.
Об этом сообщила Федерация водных видов спорта России (ФВВСР). Моисеева возглавляла команду с 2017 года.
К назначению новым главным тренером представлена Ольга Феоктистова. Она является заслуженным тренером России, мастером спорта международного класса. В качестве тренера работает со сборной страны с 2016-го.
«Федерация выражает благодарность Светлане Моисеевой за многолетний труд на посту главного тренера сборной и вклад в развитие прыжков в воду в России», – говорится в сообщении ФВВСР.
Опубликовано: Ян Мельник
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