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Моисеева покинула пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду. Ее заменит Феоктистова

Светлана Моисеева ушла с поста главного тренера сборной России по прыжкам в воду.

Об этом сообщила Федерация водных видов спорта России (ФВВСР). Моисеева возглавляла команду с 2017 года.

К назначению новым главным тренером представлена Ольга Феоктистова. Она является заслуженным тренером России, мастером спорта международного класса. В качестве тренера работает со сборной страны с 2016-го.

«Федерация выражает благодарность Светлане Моисеевой за многолетний труд на посту главного тренера сборной и вклад в развитие прыжков в воду в России», – говорится в сообщении ФВВСР.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт Федерации водных видов спорта России
прыжки в воду
Светлана Моисеева
Ольга Феоктистова
сборная России жен (прыжки в воду)
logoсборная России (прыжки в воду)
Федерация водных видов спорта России
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