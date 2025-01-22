Колесников об Олимпиаде-2028: «Планирую там выступить. Болельщикам стоит ждать меня в США»

Пловец Климент Колесников рассказал о планах участвовать в Олимпиаде-2028.

– Уже начался олимпийский цикл к 2028 году. Вы думали об Играх в США?

– Да, я планирую там выступить. Болельщикам стоит ждать меня в США. <...>

– За последний месяц в СМИ вы два раза высказывались про нейтральный статус. Сначала сказали, что вам некомфортно выступать в нем, а затем, что есть в планах поездка в Сингапур (на чемпионат мира – Спортс’‘). Что изменилось?

– До выступления наших пловцов на чемпионате мира в Будапеште моя позиция к нейтральному статусу была нейтральной. Я выражал недовольство сводом существующих правил для участия в соревнованиях. Но когда ребята вернулись с чемпионата мира, я не раз слышал от них, что было бы очень хорошо, если бы на соревнованиях участвовала вся команда, включая меня.

После этого у меня в голове появились мысли, что будет не очень хорошо для самого себя отсиживаться здесь, в то время, как вся сборная будет выступать в Сингапуре и завоевывать медали. Я бы тоже мог приложить к этому свои усилия: и в эстафете, и на личных дистанциях. Повторю: сейчас в моих планах стоит подготовка к Сингапуру. Дальше посмотрим, как сложится.

– Не обидно, что это происходит после Олимпийских игр в Париже?

– Абсолютно нет. Во время Олимпийских игр были другие условия, ситуация и ажиотаж вокруг всего этого. Мне не обидно. Я принимал взвешенное решение и ни о чем не жалею, – сказал двукратный призер Токио-2020.