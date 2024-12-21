Владимир Сальников: «Рылов и Колесников могут получить нейтральный статус. Мотивация у них есть»
— Правильно я понимаю, что проблем с допуском на ЧМ-2025 по водным видам спорта нет?
— Я бы не утверждал до того момента, как начнется, собственно, процесс отбора. Сейчас у нас есть понимание, что делать. Если ничего в худшую сторону не изменится, то у нас будет четкое понимание, как отбираться на чемпионат мира в Сингапуре. Скажем так.
— Евгений Рылов и Климент Колесников планируют получить нейтральный статус и выступить на чемпионате мира?
— Они могут получить нейтральный статус. Только это же не значит, что они выступят! Спортивный отбор — наш главный принцип.
Мотивация у них есть. А сейчас еще и дополнительная мотивация. Вы сами видите, какие молодые конкуренты подросли. Я думаю, что Рылов и Колесников все понимают. Они молодцы. Конкуренция всех делает сильнее, – рассказал первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.
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