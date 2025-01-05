Колесников об участии в ЧМ-2025: «Пока что не представлю, что я тут останусь, а ребята поедут выступать и потом будут говорить, что меня там не хватало»

Климент Колесников допустил, что поедет на чемпионат мира в нейтральном статусе.

В декабре в Будапеште прошел ЧМ на короткой воде, где россияне выступали в нейтральном статусе. Двукратный олимпийский призер Колесников не участвовал в соревнованиях, так как отказался получать нейтральный статус.

«Пока что не представлю, что я тут останусь, а ребята поедут выступать и потом, после возвращения, условно, будут говорить, что меня там не хватало. Слышать это уже будет неловко.

Мне, наверное, будет неловко за то, что я тут буду, в то время как у меня может быть возможность помочь команде, которая в полном составе будет там.

Так что я не исключаю такой вариант, посмотрим, в плане стоит Сингапур, я нацелен туда. Просто пока непонятно, как все будет», – сказал Колесников.