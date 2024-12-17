Колесников о ЧМ-2025: «Хотелось бы туда поехать и выступить, а как оно сложится – увидим»

Климент Колесников хочет поехать на чемпионат мира по плаванию в 2025 году.

15 декабря завершился ЧМ на короткой воде в Будапеште, где россияне выступали в нейтральном статусе. Двукратный олимпийский призер Колесников не участвовал в соревнованиях.

– Собираетесь выступить на чемпионате мира‑2025 [по водным видам спорта] в Сингапуре?

– Для меня пока ничего не поменялось. Хотелось бы туда поехать и выступить, а как оно сложится – увидим.

А что ребята показали сейчас такие высокие результаты – это очень сильно подталкивает и мотивирует плавательное российское сообщество, – заявил Колесников.