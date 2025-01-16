«Была идея сделать доставку колготок. Иногда очень быстро нужны определенные, но нет такой доставки, как у еды». Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о возможном бизнесе

Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала об идее открыть бизнес по доставке колготок.

Телеведущая Олеся Серегина ушла с канала «Матч ТВ» в декабре, проработав там четыре года.

– Есть что-то, чего бы ты еще хотела сделать в жизни, но пока боишься?

– Бизнес. Есть несколько вариантов. Один – банальный. Мы хотим семейный ресторан для завтраков. Чтобы можно было прийти с детьми. У нас, в районе Рублевки, такого нет, и я была бы готова заняться рестораном плотно.

Еще у меня была идея сделать доставку колготок. Но [муж] Дима пока эту идею зарубает.

– В чем суть?

– Зимой женщины ходят в колготках, а они часто рвутся. И иногда очень быстро нужны определенные колготки. Но такой доставки, как, например, у еды – нет. Но эту идею мы пока отложили.

Еще вариант: при кабинетах психологов поставить вендинговые аппараты с тушью, молочком для снятия макияжа и тоналкой. Потому что женщины на приемах постоянно плачут, а косметику с собой часто забывают.

Но это все пока идеи. На потом. Я же иду в Сколково – буду изучать менеджмент, управление. Плюс поступаю в Московскую школу профессиональной филантропии. Очень хочется стать крутым менеджером.

– А кто для тебя пример крутого менеджера?

– Дима. Я у него многому научилась, но сколько мне еще всего предстоит! – рассказала Серегина в интервью Спортсу’’.

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