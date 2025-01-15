Шишин о должности главного тренера сборной: «Главная задача – сохранить классическую систему и добавить мое видение с акцентами на технические тонкости и детали»

Андрей Шишин рассказал о своих задачах на посту главного тренера пловцов.

Личный тренер Евгения Рылова Шишин рекомендован на пост главного тренера сборной России по плаванию.

– Личный тренер и тренер сборной – это принципиально разная работа. Почему вы согласились?

– Как личный тренер, я прошел весь путь от обучения плаванию до золотых медалей Олимпийских игр. И на этом пути никогда не боялся ответственности, спрашивал в первую очередь с себя за результат спортсмена.

Сейчас я максимально мотивирован и нацелен передать все свои знания и опыт команде. Уверен, что такая огромная страна с таким количеством талантливых детей, которая является одной из сильнейших команд мира среди юниоров, при грамотной работе не должна ограничиваться одним олимпийским чемпионом за 25 лет. Тем более в таком медалеемком виде спорта.

– Какие вызовы будут главными на этой должности прямо сейчас – возвращение на международную арену, перезагрузка мотивации?

– Главная задача – сохранить классическую систему, которая дает положительную динамику, и добавить мое видение с акцентами на технические тонкости и детали.

Возможность снова соревноваться с лучшими спортсменами мира и рост интереса к плаванию в стране добавили мотивации нашим спортсменам.

– Чемпионат мира уже назван главным стартом сезона. Где будут выполняться нормативы? На чемпионате России в Казани?

– Да, все верно. Чемпионат России будет отборочным соревнованием, там будет сформирована команда для участия в чемпионате мира, который пройдет в Сингапуре.

– Многие часто критиковали апрельский отбор на летние старты. Нет мысли сделать таким стартом финал Кубка?

– Сейчас резкие изменения не пойдут на пользу команде. Более поздний отбор возможен, но только перед международными соревнованиями по плаванию на короткой воде. Отбор на летние старты и в дальнейшем будет проходить на чемпионате России, – сказал Шишин.