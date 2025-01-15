Шишин о должности главного тренера сборной: «Главная задача – сохранить классическую систему и добавить мое видение с акцентами на технические тонкости и детали»
Личный тренер Евгения Рылова Шишин рекомендован на пост главного тренера сборной России по плаванию.
– Личный тренер и тренер сборной – это принципиально разная работа. Почему вы согласились?
– Как личный тренер, я прошел весь путь от обучения плаванию до золотых медалей Олимпийских игр. И на этом пути никогда не боялся ответственности, спрашивал в первую очередь с себя за результат спортсмена.
Сейчас я максимально мотивирован и нацелен передать все свои знания и опыт команде. Уверен, что такая огромная страна с таким количеством талантливых детей, которая является одной из сильнейших команд мира среди юниоров, при грамотной работе не должна ограничиваться одним олимпийским чемпионом за 25 лет. Тем более в таком медалеемком виде спорта.
– Какие вызовы будут главными на этой должности прямо сейчас – возвращение на международную арену, перезагрузка мотивации?
– Главная задача – сохранить классическую систему, которая дает положительную динамику, и добавить мое видение с акцентами на технические тонкости и детали.
Возможность снова соревноваться с лучшими спортсменами мира и рост интереса к плаванию в стране добавили мотивации нашим спортсменам.
– Чемпионат мира уже назван главным стартом сезона. Где будут выполняться нормативы? На чемпионате России в Казани?
– Да, все верно. Чемпионат России будет отборочным соревнованием, там будет сформирована команда для участия в чемпионате мира, который пройдет в Сингапуре.
– Многие часто критиковали апрельский отбор на летние старты. Нет мысли сделать таким стартом финал Кубка?
– Сейчас резкие изменения не пойдут на пользу команде. Более поздний отбор возможен, но только перед международными соревнованиями по плаванию на короткой воде. Отбор на летние старты и в дальнейшем будет проходить на чемпионате России, – сказал Шишин.
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