Андрей Шишин рекомендован на пост главного тренера сборной России по плаванию

Андрей Шишин , тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, рекомендован на пост главного тренера сборной России по плаванию.

Об этом сообщил вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин. Ранее должность главного тренера занимал Сергей Чепик .

«На заседании бюро федерации было принято решение о смене главного тренера. Федерация утвердила кандидатуру Андрея Геннадьевича Шишина, она была предложена Министерству спорта», – рассказал Коротышкин.

Также Коротышкин отметил, что рассматривается вопрос о кандидатах на пост старшего тренера сборной по плаванию на открытой воде.

«По открытой воде пока вопрос. На сегодняшний день он один из самых сложных, так как открытая вода является наиболее проблематичной дисциплиной. Поэтому сейчас бурно обсуждаем, кто бы мог повести за собой команду по открытой воде.

До этого строилась подготовка исходя из одних реалий, но сейчас открываются возможности международных стартов и нужно перераспределять ресурсы, вытаскивать то количество спортсменов, которые конкурентоспособны, тогда как достаточное количество боеспособных спортсменов заявили об окончании спортивной карьеры. Сейчас это будет работа с нуля», – заявил Коротышкин.