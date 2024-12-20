Колесников о нейтральном статусе: «У меня нет углубленности в максимальный патриотизм, просто есть вещи, которые рассматриваешь с человеческой точки зрения и понимаешь, что они неправильные»
Колесников пока отказывается получать нейтральный статус, который необходим для возвращения на международные старты.
«Это больше не принцип, а внутренний ответ на вопрос, который задаешь сам себе. В конкретном случае вопрос такой: будет ли мне комфортно выступать в данной ситуации на соревнованиях?
В жизни возникают и другие ситуации, когда тебе надо сделать выбор, и ты спрашиваешь себя, как тебе было бы комфортнее.
У меня нет жесткой позиции или углубленности в максимальный патриотизм, просто есть вещи, которые рассматриваешь с человеческой точки зрения и понимаешь, что они неправильные.
Отталкиваясь от этого, я решаю, будет ли мне там комфортно. Мне – нет, я не хочу находиться там с ощущением того, что мне некомфортно и не особо хочется.
Перебарывать себя я не хочу, иду более естественным путем», – сказал двукратный призер Игр по плаванию Колесников.
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