Колесников о нейтральном статусе: «У меня нет углубленности в максимальный патриотизм, просто есть вещи, которые рассматриваешь с человеческой точки зрения и понимаешь, что они неправильные»

Климент Колесников рассказал, как относится к выступлениям в нейтральном статусе.

Колесников пока отказывается получать нейтральный статус, который необходим для возвращения на международные старты.

«Это больше не принцип, а внутренний ответ на вопрос, который задаешь сам себе. В конкретном случае вопрос такой: будет ли мне комфортно выступать в данной ситуации на соревнованиях?

В жизни возникают и другие ситуации, когда тебе надо сделать выбор, и ты спрашиваешь себя, как тебе было бы комфортнее.

У меня нет жесткой позиции или углубленности в максимальный патриотизм, просто есть вещи, которые рассматриваешь с человеческой точки зрения и понимаешь, что они неправильные.

Отталкиваясь от этого, я решаю, будет ли мне там комфортно. Мне – нет, я не хочу находиться там с ощущением того, что мне некомфортно и не особо хочется.

Перебарывать себя я не хочу, иду более естественным путем», – сказал двукратный призер Игр по плаванию Колесников.